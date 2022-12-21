Совместить с приятным: Россиянам назвали способ новогоднего заработка на горнолыжных курортах

Россияне планируют не только отдохнуть в предстоящие новогодние праздники, но и подзаработать. Специально для Лайфа эксперты сервиса "Авито. Работа" составили подборку вакансий от крупнейших горнолыжных курортов страны, где желающие смогут совместить работу в праздники с приятным времяпрепровождением в горах.

Главный зимний курорт Сочи — "Роза Хутор" — предлагает сразу несколько вакансий. В частности, детский клуб ищет инструктора-воспитателя. Сотруднику предстоит играть с детьми, проводить мастер-классы и следить за безопасностью и порядком на площадке. Работодатель предлагает частичную компенсацию питания, трансфер из Адлера и возможность пройти обучение от компании. Зарплата — от 45 тысяч рублей. В то же время в гриль-бар на территории курорта требуется повар-универсал. Соискатель должен иметь опыт работы на аналогичной должности не менее года и медицинскую книжку, но и зарплата соответствующая — от 60 тысяч рублей.

Кроме того, курорт ищет продавца-фотографа на местный картинг. Опыт работы приветствуется, обязательное требование — базовые навыки владения ПК и фотоаппаратурой. При различном графике работы предлагается зарплата от 40 до 80 тысяч рублей.

Известный горнолыжный курорт "Большой Вудъявр", расположенный в Кировске Мурманской области, находится в поиске опытного инструктора по сноуборду. Позиция подойдёт специалисту с подтверждённой квалификацией и стажем не менее пяти лет. Обучать правильной технике катания предстоит как взрослых, так и детей. Оплата сдельная — от 70 до 120 тысяч рублей в месяц. Кроме того, в пекарню курорта нужен продавец-кассир. Кандидату с опытом от года и сменным графиком 2/2 будут платить от 35 до 40 тысяч рублей в месяц. Однако работодатель рассматривает возможность дополнительного обучения на месте.

Кроме того, в Красноярске ищут сборщика-комплектовщика горнолыжного оборудования на курорт "Бобровый лог". Специалисту предстоит подбирать снаряжение в соответствии с запросом клиента, вести учёт инвентаря и консультировать гостей курорта по ассортименту услуг проката и товаров. Заработная плата — от 35 тысяч рублей в месяц в зависимости от графика. В фан-парке открыта вакансия промоутера. Сотруднику нужно будет информировать гостей курорта о фотосъёмке на канатной дороге. Работать необходимо в выходные и праздничные дни с 10:00 до 17:00, оплата ежедневная и обсуждается лично с кандидатом.

Фотослужба на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кемеровской области ищет сотрудника на работу в зимний сезон 2022–2023. Требуется администратор с навыками прямых продаж и уверенным владением ПК. Работодатель готов организовать будущему сотруднику оплачиваемую стажировку и предлагает зарплату в пределах 45–70 тысяч рублей. Здесь же в четырёхзвёздочный отель нужна старшая горничная. В её обязанности будет входить контроль уборки номерного фонда отеля и координация персонала. Проживание в гостинице и питание оплачивает работодатель, зарплата — до 40 тысяч.

А на знаменитом кавказском курорте "Домбай" кафе ищет официанта. На эту позицию рассматривают кандидатов с опытом работы. Работодатель предоставляет питание и проживание, за смену можно заработать минимум полторы тысячи рублей. На период новогодних праздников в мини-отель на Домбае требуется горничная. Работать предстоит с 28 декабря по 8 января, проживание предоставляется. Заработная плата — от 1700 рублей за смену.