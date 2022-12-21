Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 декабря, 04:26

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 70 рублей впервые с 11 мая

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 70 рублей впервые с 11 мая текущего года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К 7:12 мск американская валюта выросла на 1,7%, поднявшись до 70,04 рубля. Однако вскоре курс доллара замедлил рост и к 7:15 находится на уровне 69,94 рубля. (+1,54%). Евро, в свою очередь, вырос до 74 рублей. (+0,79%).

Курс евро на Мосбирже впервые с мая превысил 70 рублей

Курс евро на Мосбирже впервые с мая превысил 70 рублей

Ранее Лайф рассказывал, что ЦБ повысил официальный курс доллара и евро на 21 декабря до 69 рублей и 73,34 рубля. Повышение составило более чем на три рубля.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров