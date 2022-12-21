Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 70 рублей впервые с 11 мая

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 70 рублей впервые с 11 мая текущего года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К 7:12 мск американская валюта выросла на 1,7%, поднявшись до 70,04 рубля. Однако вскоре курс доллара замедлил рост и к 7:15 находится на уровне 69,94 рубля. (+1,54%). Евро, в свою очередь, вырос до 74 рублей. (+0,79%).