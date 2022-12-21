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21 декабря, 03:58
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Россиянам напомнили, что им не нужно самим отправлять показатели счётчиков

Юрист Поздняков напомнил об освобождении от отправки показателей счётчиков

Граждане России с недавнего времени могут не отправлять показатели счётчиков исполнителю коммунальных услуг. По словам юрисконсульта отдела Защиты прав потребителей "Роскачества" Игоря Позднякова, теперь этим занимается проверившая данные организация.

Как юрист заметил в беседе с агентством "Прайм", Верховный суд признал эту обязанность недействительной с 1 сентября. Эти сведения заносятся в Федеральный информационный фонд, поэтому актуальные данные о пригодности счётчика всегда есть на общедоступном государственном ресурсе.

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При этом Поздняков подчеркнул, что решение инстанции должно быть закреплено через изменение постановления правительства № 354. Проект уже готов и будет проходить дальнейшие стадии.

Ранее юрист Елена Кудерко предложила россиянам пять способов экономии на услугах ЖКХ. В среднем российская семья тратит на оплату коммунальных услуг порядка 5,5 тысячи рублей, или около 10% доходов, уточнила она.

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Артур Лапсаков
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