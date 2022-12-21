Европейская ракета Vega C с двумя спутниками упала через две минуты после запуска

Запуск европейской ракеты-носителя Vega C со спутниками Pleiades Neo 5 и 6 завершился неудачей. Это следует из трансляции на ютуб-канале компании-оператора Arianespace.

Старт с космодрома Куру во Французской Гвинее произошёл в 2:47 по парижскому времени (4:47 мск). Спустя две минуты и 27 секунд, когда ракета достигла высоты примерно 105 километров, она начала резко снижаться. Предварительно, возникла техническая проблема в работе второй ступени носителя.

Ракета-носитель Vega C итальянского производства должна была вывести на орбиту спутники Pleiades Neo 5 и 6. Предполагалось, что они дополнят два спутника группировки Pleiades Neo 3 и 4, выведенных на орбиту в апреле и августе прошлого года. Аппараты способны делать снимки Земли в сверхвысоком разрешении до 30 см.