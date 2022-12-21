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21 декабря, 03:27

Европейская ракета Vega C с двумя спутниками упала через две минуты после запуска

Запуск европейской ракеты-носителя Vega C со спутниками Pleiades Neo 5 и 6 завершился неудачей. Это следует из трансляции на ютуб-канале компании-оператора Arianespace.

Старт с космодрома Куру во Французской Гвинее произошёл в 2:47 по парижскому времени (4:47 мск). Спустя две минуты и 27 секунд, когда ракета достигла высоты примерно 105 километров, она начала резко снижаться. Предварительно, возникла техническая проблема в работе второй ступени носителя.

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Ракета-носитель Vega C итальянского производства должна была вывести на орбиту спутники Pleiades Neo 5 и 6. Предполагалось, что они дополнят два спутника группировки Pleiades Neo 3 и 4, выведенных на орбиту в апреле и августе прошлого года. Аппараты способны делать снимки Земли в сверхвысоком разрешении до 30 см.

Ранее Лайф рассказывал, что Китай успешно вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Yaogan-36. Космические аппараты Пекин использует для получения географических и прочих данных о поверхности Земли, в том числе для исследования земельных ресурсов, для предупреждения о стихийных бедствиях, а также для тестирования технологий и проведения научных экспериментов в околоземном пространстве.

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Twitter / Arianespace

Артур Лапсаков

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