Малкин догнал Фёдорова в списке лучших бомбардиров НХЛ среди россиян

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин догнал Сергея Фёдорова в списке лучших российских бомбардиров в НХЛ. Это произошло благодаря заброшенной шайбе в матче регулярного чемпионата с "Нью-Йорк Рейнджерс" (3:2).

Теперь на счету 36-летнего хоккеиста 1179 очков в 1012 играх. Фёдоров, занимающий в списке второе место, набрал столько же в 1248 матчах. Лидером этого рейтинга является форвард "Вашингтона" Александр Овечкин, имеющий в активе 1446 очков в 1307 поединках.

Стоит отметить, что голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестёркин не смог превзойти рекорд НХЛ, который принадлежит Дэйву Керру в сезоне 1939/40. Россиянин, не проигрывавший на протяжении десяти гостевых игр подряд, уступил в 11-й встрече.