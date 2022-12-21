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21 декабря, 03:15

Пушков оценил возможность разблокировки западных соцсетей в России

Пушков заявил, что оснований для разблокировки Facebook, Instagram и Twitter в России нет

В настоящее время нет никаких оснований для разблокировки в России социальных сетей Facebook*, Instagram*, а также Twitter. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

"Подвижек [в данном вопросе] нет. Нет никаких оснований для того, чтобы их разблокировали на нынешнем этапе. Те претензии, которые к ним выдвигались, сохраняются", — приводит слова Пушкова ТАСС.

Роскомнадзор не увидел оснований для разблокировки Twitter в России

Роскомнадзор не увидел оснований для разблокировки Twitter в России

Напомним, ранее депутат Госдумы Антон Ткачёв обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой разблокировать в России "Твиттер". Также парламентарий просит проверить социальную сеть и оценить, как действуют заявленные изменения политики компании.

* Соцсети принадлежат организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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t.me / alexey_pushkov

Иван Косицын

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