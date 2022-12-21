Пушков оценил возможность разблокировки западных соцсетей в России

В настоящее время нет никаких оснований для разблокировки в России социальных сетей Facebook*, Instagram*, а также Twitter. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

"Подвижек [в данном вопросе] нет. Нет никаких оснований для того, чтобы их разблокировали на нынешнем этапе. Те претензии, которые к ним выдвигались, сохраняются", — приводит слова Пушкова ТАСС.

Напомним, ранее депутат Госдумы Антон Ткачёв обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой разблокировать в России "Твиттер". Также парламентарий просит проверить социальную сеть и оценить, как действуют заявленные изменения политики компании.