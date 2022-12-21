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21 декабря, 04:08

В МИД заявили, что Россия и Индия отказываются от доллара и евро в торговле

Россия и Индия принципиально уходят от оплаты в долларах и евро во взаимной торговле. Об этом рассказал директор Второго департамента МИД РФ Замир Кабулов.

"Мы принципиально уходим от доллара и евро, надо переходить на национальные валюты", — приводит его слова РИА "Новости".

Чтобы полноценно перейти к этому, необходимо до конца решить вопрос сохраняющегося дисбаланса в торговых операциях, добавил он. По словам дипломата, пока Нью-Дели покупает у Москвы больше в пять раз, чем продаёт. Специалисты уже ищут разумный компромисс, указал Кабулов.

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Ранее сообщалось, что Россия отвяжет расчёты в "дружественных" валютах от доллара. В качестве вариантов рассматривается "корзина валют", которая будет соответствовать российской структуре внешнеторгового оборота, а также привязка курсов национальных валют к золоту или нефти.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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