В МИД заявили, что Россия и Индия отказываются от доллара и евро в торговле

Россия и Индия принципиально уходят от оплаты в долларах и евро во взаимной торговле. Об этом рассказал директор Второго департамента МИД РФ Замир Кабулов.

"Мы принципиально уходим от доллара и евро, надо переходить на национальные валюты", — приводит его слова РИА "Новости".

Чтобы полноценно перейти к этому, необходимо до конца решить вопрос сохраняющегося дисбаланса в торговых операциях, добавил он. По словам дипломата, пока Нью-Дели покупает у Москвы больше в пять раз, чем продаёт. Специалисты уже ищут разумный компромисс, указал Кабулов.