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21 декабря, 04:40

Бывший зампред Правительства Камчатки получил пять лет колонии за взятку

Суд приговорил экс-зампреда Правительства Камчатки Карпенко к пяти годам колонии за взятку

<p>Суд над экс-зампредом камчатского правительства. Обложка © Telegram-канал <a href="https://t.me/kamproc_41/1418" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратуры Камчатского края</a></p>

Суд над экс-зампредом камчатского правительства. Обложка © Telegram-канал Прокуратуры Камчатского края

Петропавловск-Камчатский городской суд признал бывшего зампреда Правительства Камчатского края Валерия Карпенко виновным в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Его приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Ранее суд вынес оправдательный приговор по делу Карпенко, однако это решение было отменено по апелляции прокуратуры.

"Приговором суда Валерию Карпенко назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 1 миллион 800 тысяч рублей", — уточнили в ведомстве.

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Ещё одним обвиняемым по этому уголовному делу проходил начальник отдела капитального строительства и капитального ремонта ГБУ "Камчатский краевой финансово-аналитический центр в сфере здравоохранения" Леонид Минцев. Он получил четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет выплатить штраф в том же размере, что и Карпенко.

Суд и следствие установили, что в 2016 году чиновники получили от руководителя строительной фирмы взятку в виде строительства сети холодного водоснабжения для их личных домов. За это они помогли предпринимателю заключить госконтракт на покупку здания филиала поликлиники в Петропавловске-Камчатском по завышенной вдвое цене. Ущерб бюджету региона составил более 20 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор экс-министру здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой. Теперь обвиняемая в мошенничестве и хищении более 90 миллионов рублей из бюджета проведёт ближайшие шесть лет и восемь месяцев за решёткой. По данным СК, Ледяева вместе с несколькими преступниками похитила бюджетные средства, выделенные на госконтракт на поставку медицинских масок и респираторов.

Иван Косицын

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