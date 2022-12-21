Бывший зампред Правительства Камчатки получил пять лет колонии за взятку

Петропавловск-Камчатский городской суд признал бывшего зампреда Правительства Камчатского края Валерия Карпенко виновным в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Его приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Ранее суд вынес оправдательный приговор по делу Карпенко, однако это решение было отменено по апелляции прокуратуры.

"Приговором суда Валерию Карпенко назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 1 миллион 800 тысяч рублей", — уточнили в ведомстве.

Ещё одним обвиняемым по этому уголовному делу проходил начальник отдела капитального строительства и капитального ремонта ГБУ "Камчатский краевой финансово-аналитический центр в сфере здравоохранения" Леонид Минцев. Он получил четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет выплатить штраф в том же размере, что и Карпенко.

Суд и следствие установили, что в 2016 году чиновники получили от руководителя строительной фирмы взятку в виде строительства сети холодного водоснабжения для их личных домов. За это они помогли предпринимателю заключить госконтракт на покупку здания филиала поликлиники в Петропавловске-Камчатском по завышенной вдвое цене. Ущерб бюджету региона составил более 20 миллионов рублей.