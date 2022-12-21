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21 декабря, 04:51

В США число случаев заражения ковидом превысило 100 млн

Университет Хопкинса: Число случаев заражения ковидом в США превысило 100 миллионов

Количество заражений коронавирусом в Соединённых Штатах Америки превысило 100 миллионов. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, собирающий сведения федеральных и местных властей.

Так, на 21 декабря в США ковидом заразились 100 003 814 раз. Количество смертей увеличилось до 1 088 236 случаев.

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Ранее было раскрыто новое жуткое свойство коронавируса. О нём рассказала обозреватель NYT Апурва Мандавилли со ссылкой на исследователя из японского Университета Тиба Хисако Сайто.

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Артур Лапсаков
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