В США число случаев заражения ковидом превысило 100 млн
Университет Хопкинса: Число случаев заражения ковидом в США превысило 100 миллионов
Количество заражений коронавирусом в Соединённых Штатах Америки превысило 100 миллионов. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, собирающий сведения федеральных и местных властей.
Так, на 21 декабря в США ковидом заразились 100 003 814 раз. Количество смертей увеличилось до 1 088 236 случаев.
Ранее было раскрыто новое жуткое свойство коронавируса. О нём рассказала обозреватель NYT Апурва Мандавилли со ссылкой на исследователя из японского Университета Тиба Хисако Сайто.
Обложка ©
Unsplash