В США число случаев заражения ковидом превысило 100 млн

Количество заражений коронавирусом в Соединённых Штатах Америки превысило 100 миллионов. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, собирающий сведения федеральных и местных властей.

Так, на 21 декабря в США ковидом заразились 100 003 814 раз. Количество смертей увеличилось до 1 088 236 случаев.