В Курской области вновь продлили жёлтый уровень террористической опасности

Власти Курской области продлили на 15 суток жёлтый уровень террористической опасности. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодняшним решением антитеррористической комиссии с 21 декабря на 15 суток продлевается жёлтый уровень террористической опасности на территории Курской области", — написал он в телеграм-канале.