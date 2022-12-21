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21 декабря, 05:02

В Курской области вновь продлили жёлтый уровень террористической опасности

Власти Курской области продлили на 15 суток жёлтый уровень террористической опасности. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодняшним решением антитеррористической комиссии с 21 декабря на 15 суток продлевается жёлтый уровень террористической опасности на территории Курской области", — написал он в телеграм-канале.

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Женщина ранена при обстреле Курской области со стороны Украины

А ранее власти Курской области назвали чушью сообщения о планах ввести военное положение в регионе. Граждан попросили доверять только проверенным источникам информации и официальным телеграм-каналам.

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Telegram-канал Романа Старовойта

Артур Лапсаков

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