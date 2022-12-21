В Курской области вновь продлили жёлтый уровень террористической опасности
Власти Курской области продлили на 15 суток жёлтый уровень террористической опасности. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Сегодняшним решением антитеррористической комиссии с 21 декабря на 15 суток продлевается жёлтый уровень террористической опасности на территории Курской области", — написал он в телеграм-канале.
А ранее власти Курской области назвали чушью сообщения о планах ввести военное положение в регионе. Граждан попросили доверять только проверенным источникам информации и официальным телеграм-каналам.
Обложка ©
Telegram-канал Романа Старовойта