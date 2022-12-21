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21 декабря, 05:19

"Попрошайка, требующий подачки": Жители США высмеяли возможный приезд Зеленского в Вашингтон

Читатели National Review раскритиковали возможный визит Зеленского в США

Читатели издания National Review раскритиковали возможный визит президента Украины Владимира Зеленского в США и заметили, что в Вашингтон он едет, чтобы в очередной раз попросить денег.

"Очередной попрошайка, требующий подачки", — подчеркнул пользователь Gino L.

"Он выяснил, что это его последний шанс отхватить очередные сто миллиардов долларов перед тем, как Конгресс изменит свое мнение", — написал А304.

Некоторые из комментаторов подчеркнули, что Зеленский едет в Вашингтон, чтобы "подтвердить гражданство США" или же для поиска недвижимости в Штатах, а кто-то и вовсе заметил, не без доли иронии, что украинский лидер может пригласить всех членов Конгресса США на вечеринку на Каймановы острова.

CNN: Зеленский уже направляется в Вашингтон

CNN: Зеленский уже направляется в Вашингтон

Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря посетит Вашингтон и выступит с речью на заседании Палаты представителей и Сената Конгресса США.

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AP / TASS / Efrem Lukatsky

Артур Белкин

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