"Попрошайка, требующий подачки": Жители США высмеяли возможный приезд Зеленского в Вашингтон

Читатели издания National Review раскритиковали возможный визит президента Украины Владимира Зеленского в США и заметили, что в Вашингтон он едет, чтобы в очередной раз попросить денег.

"Очередной попрошайка, требующий подачки", — подчеркнул пользователь Gino L.

"Он выяснил, что это его последний шанс отхватить очередные сто миллиардов долларов перед тем, как Конгресс изменит свое мнение", — написал А304.

Некоторые из комментаторов подчеркнули, что Зеленский едет в Вашингтон, чтобы "подтвердить гражданство США" или же для поиска недвижимости в Штатах, а кто-то и вовсе заметил, не без доли иронии, что украинский лидер может пригласить всех членов Конгресса США на вечеринку на Каймановы острова.