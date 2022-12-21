"Попрошайка, требующий подачки": Жители США высмеяли возможный приезд Зеленского в Вашингтон
Читатели National Review раскритиковали возможный визит Зеленского в США
Читатели издания National Review раскритиковали возможный визит президента Украины Владимира Зеленского в США и заметили, что в Вашингтон он едет, чтобы в очередной раз попросить денег.
"Очередной попрошайка, требующий подачки", — подчеркнул пользователь Gino L.
"Он выяснил, что это его последний шанс отхватить очередные сто миллиардов долларов перед тем, как Конгресс изменит свое мнение", — написал А304.
Некоторые из комментаторов подчеркнули, что Зеленский едет в Вашингтон, чтобы "подтвердить гражданство США" или же для поиска недвижимости в Штатах, а кто-то и вовсе заметил, не без доли иронии, что украинский лидер может пригласить всех членов Конгресса США на вечеринку на Каймановы острова.
Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря посетит Вашингтон и выступит с речью на заседании Палаты представителей и Сената Конгресса США.
AP / TASS / Efrem Lukatsky