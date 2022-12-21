CNN: Зеленский уже направляется в Вашингтон
Украинский президент Владимир Зеленский уже направляется в Вашингтон. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на два источника.
"Зеленский уже на пути в Вашингтон", — сказано в записи.
Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что Зеленский 21 декабря посетит Вашингтон и выступит перед обеими палатами Конгресса США. Кроме того, лидер Незалежной встретится с Джо Байденом и обсудит новый пакет помощи Киеву. Украинский президент впервые с начала спецоперации покинет страну и побывает в другом государстве.
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