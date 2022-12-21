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21 декабря, 01:38
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CNN: Зеленский уже направляется в Вашингтон

Украинский президент Владимир Зеленский уже направляется в Вашингтон. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на два источника.

"Зеленский уже на пути в Вашингтон", — сказано в записи.

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Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что Зеленский 21 декабря посетит Вашингтон и выступит перед обеими палатами Конгресса США. Кроме того, лидер Незалежной встретится с Джо Байденом и обсудит новый пакет помощи Киеву. Украинский президент впервые с начала спецоперации покинет страну и побывает в другом государстве.

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Telegram-канал Владимира Зеленского

Артур Лапсаков

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