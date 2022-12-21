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21 декабря, 01:20

Суд в Гааге признал незаконными особые правила для украинских беженцев в Нидерландах

Апелляционный суд Гааги постановил, что власти Нидерландов делали незаконные различия между беженцами с Украины и просителями убежища из других государств. Об этом пишет издание Dutch News.

По информации портала, неправомочными были признаны исключения, по которым голландское правительство разрешило украинским беженцам оставаться в стране без прохождения процедуры рассмотрения прошения о предоставлении убежища и работать сразу по прибытии в Нидерланды.

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"Обе группы беженцев бегут от войны и насилия, и при приёме обеих не должно делаться никаких различий. Государство обязано одинаково относиться к ним", — сказано в постановлении суда.

В нём также уточняется, что власти Нидерландов нарушают международные стандарты по размещению соискателей убежища. При этом суд признал невозможность в короткие сроки создать больше мест для размещения беженцев.

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Ранее сообщалось, что в Нидерландах из-за большого наплыва украинских беженцев многие из них вынуждены ночевать прямо на улице. Такая ситуация сложилась из-за центра по приёму беженцев, который не справляется с потоком людей. В начале октября окружной суд Гааги постановил, что условия размещения соискателей убежища должны быть немедленно улучшены. Правительство Нидерландов и Центральное агентство по приёму соискателей убежища подали срочную апелляцию, в которой отмечалась невозможность выполнения всех требований суда в установленные сроки.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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