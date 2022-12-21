Суд в Гааге признал незаконными особые правила для украинских беженцев в Нидерландах

Апелляционный суд Гааги постановил, что власти Нидерландов делали незаконные различия между беженцами с Украины и просителями убежища из других государств. Об этом пишет издание Dutch News.

По информации портала, неправомочными были признаны исключения, по которым голландское правительство разрешило украинским беженцам оставаться в стране без прохождения процедуры рассмотрения прошения о предоставлении убежища и работать сразу по прибытии в Нидерланды.

"Обе группы беженцев бегут от войны и насилия, и при приёме обеих не должно делаться никаких различий. Государство обязано одинаково относиться к ним", — сказано в постановлении суда.

В нём также уточняется, что власти Нидерландов нарушают международные стандарты по размещению соискателей убежища. При этом суд признал невозможность в короткие сроки создать больше мест для размещения беженцев.