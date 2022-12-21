Какие товары и услуги подорожают с 1 января 2023 года В России поднимется ценник на некоторые популярные товары и услуги. Чем можно успеть запастись, чтобы потом не переплачивать в следующем году. 20 декабря, 23:40 Фото © LIFE / Владимир Суворов

Центробанк объявил , что инфляция на конец года пока составляет 11,98%, а это значит, что потребительские цены за месяц выросли всего на 0,37%. Но россиян больше интересуют не цифры статистики, а ценники на полках магазинов и у продавцов услуг. В текущем году некоторые данные уже объявлены заранее, и значит, сделать заказ успеть ещё можно.

Стоимость градуса: на сколько подорожает алкоголь

Фото © LIFE / Владимир Суворов

Ещё осенью Минфин подготовил приказ , согласно которому с 1 января 2023 года должны вырасти цены на весь алкоголь.

Минимальную розничную цену на игристое вино у производителя, за исключением импорта, должны повысить до 239 рублей за 0,75 литра (сейчас — 169 рублей), закупочную цену — до 166 рублей (сейчас — 118 рублей), а оптовую — до 199 рублей (сейчас — 137 рублей).

На напитки крепче 28 градусов установили другую шкалу, минимальные розничные цены распределены так: водка — до 281 рубля за бутылку объёмом 0,5 литра (сейчас — 261 рубль), бренди — до 375 рублей (сейчас — 348 рублей), коньяк — до 517 рублей (сейчас 480 рублей).

— Помимо указанных групп повышение цен неизбежно и на другие алкогольные напитки, это связано с утверждённым правительством ростом акцизов, — пояснил основатель торговой компании "Планета лета" Павел Малинский. — Надо быть готовым к тому, что с января подорожают, например, пиво и прочие слабоалкогольные напитки, а также непищевой алкоголь — парфюмерия, косметика и, возможно, некоторые спиртосодержащие лекарственные препараты.

Семирублёвый акциз

Фото © ТАСС / Михаил Мироненко

Несколько лет в России обсуждалась идея введения налогов на сладкие напитки, и вот в ноябре уходящего года данное предложение обрело форму закона . Согласно новым правилам, с будущего года за каждый литр сладкой газировки в казну будут взимать акциз семь рублей, что ожидаемо скажется на цене данных напитков. Избежать подакцизного регулирования смогут только квас, соки, морсы, сиропы, молочная продукция, кисели и молочные напитки на растительной основе.

Расходы на дым

Согласно исследованиям Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в России курят более 33% граждан, из них каждый пятый ежедневно выкуривает не менее пачки сигарет. С 1 января из-за роста акцизов для этих граждан вредная привычка будет обходиться на 4% дороже. А для любителей электронных сигарет — легальные жидкости подскочат в цене сразу на 74%.

Дорогой аромат

Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

В декабре Правительство РФ утвердило 35-процентную пошлину на парфюмерно-косметическую продукцию и товары бытовой химии из США, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Польши. Эксперты считают, что с нового года товары этой группы подорожают не менее чем на 40%.

В список облагаемого пошлиной входят: средства для ароматизации и дезодорирования воздуха помещений, шампуни, зубные пасты, пены для бритья, дезодоранты и антиперспиранты, порошки и ополаскиватели для белья и многое другое. Как отмечает источник Лайфа в Минпромторге, несмотря на то что новые пошлины уже действуют, товары, ввезённые из указанных стран до 15 декабря, ими не облагаются. То есть, например, купить что-то как новогодний подарок успеть ещё можно.

— С большой долей вероятности ограничение поставок из указанных стран будет компенсироваться притоком товаров аналогичных групп из Турции, а возможно, и из некоторых азиатских регионов. И не стоит сбрасывать со счетов и отечественное производство, — считает ведущий финансовый эксперт компании "Аналитика онлайн" Глеб Задоя. — Однако не исключено, что некоторые торговые компании могут попытаться повысить цену на подобные товары от любых производителей, вот за этим должен следить Роспотребнадзор.

Авиа- и железнодорожные перевозки

Фото © ТАСС / Алексей Насыров

В России с 1 ноября уже повысили сборы за аэронавигационное обслуживание, что постепенно привело к росту цен на билеты почти до 60%. Но на некоторых направлениях отечественные авиакомпании стали получать госсубсидирование, и это снизило стоимость внутренних перелётов более чем наполовину. Но, как утверждают эксперты, совсем нивелировать повышение стоимости билетов невозможно. Источник Лайфа в Федеральном агентстве воздушного транспорта ситуацию пояснил так:

— На сегодня в обслуживание пассажиров входят: сбор за взлёт и посадку, сбор за предоставление аэровокзального комплекса и сервисная комиссия. Пока новые тарифы и субсидии будут действовать до 30 марта 2023 года, но с 1 апреля будущего года обслуживание авиаперелётов может подорожать ещё на 10%. Скорее всего, к этому времени будет проработан вопрос о новом субсидировании, но кого он коснётся, пока не известно. Конечная цена билетов в следующем году будет зависеть от ценовой политики конкретной авиакомпании.

А вот с железнодорожными перевозками всё проще. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже установила предельную индексацию стоимости билетов на поезда в 2023 году. С января 2023 года цены на проезд: в вагонах купе, СВ и класса люкс вырастут на 8,1%. Холдинг "Российские железные дороги" уже отреагировал на приказ ФАС, опубликовав тарифы и индексации.

Для справки: в последний раз цены на железнодорожные билеты повышали в октябре 2022 года — на 6,25%.

Эксперты туристической отрасли советуют по возможности приобретать билеты на следующий год уже сейчас.

— Большинство железнодорожных билетов сейчас можно купить за 90 суток до поездки, а в некоторых авиакомпаниях есть возможность приобрести право на перелёт за 360 дней до даты вылета. В связи с этим тем гражданам, которые уже запланировали отпуск на следующий год, имеет смысл не откладывать покупки билетов для своего путешествия, — рекомендует основатель федерального проекта "Пространства туризма" Антон Муравьёв.

Авторы Максим Греков