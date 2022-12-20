В каких случаях супругам придётся делить новогодние подарки Почему дорогие подарки нужно оформлять и что не стоит забывать написать в договоре дарения, чтобы потом не пожалеть. 20 декабря, 09:02 Фото © Shutterstock

В канун Нового года у близких людей принято дарить друг другу подарки. Кто-то дарит бытовые безделушки, кто-то — модные гаджеты, а кто-то — автомобиль или даже квартиру. Что собой представляет дорогой презент от супруга с правовой точки зрения: это личная вещь или совместно нажитое имущество? Сегодня данным вопросом задаются не только те, кто уже находится в стадии развода.

Как поделить подаренную машину

Москвичка Елена вовсе не задумывалась о соблюдении каких-либо формальностей, когда её родители подарили ей новый автомобиль и торжественно вручили ключи в виде новогоднего подарка. Поэтому, когда через полтора года девушка подала на развод, для неё оказалось неприятным сюрпризом судебное решение о том, что данный автомобиль является совместной собственностью супругов, а чтобы продолжать им пользоваться — она обязана выплатить половину его оценочной стоимости бывшему возлюбленному. Так произошло именно потому, что Андрей представил в суд чеки из автосервиса, в котором обслуживался автомобиль девушки, и в этих чеках плательщиком числился бывший муж Елены. На возражения девушки, что по документам автомобиль оформлен в её собственность, а плата за обслуживание и ремонт отчислялась из семейного бюджета, суд ответил, что последний факт и есть признак совместной собственности супругов: если нет брачного договора — автомобиль общий.

— Когда речь идёт о личных предметах (одежде, обуви, косметике), доказывать факт их дарения вообще не нужно, так как они будут признаны собственностью того, кто ими пользуется. Но если в вещи после их получения вкладывались совместные средства и это подтверждено документально, такие вещи действительно могут быть признаны совместной собственностью, — пояснила старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

С этим мнением согласен и адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Шагин, который уточнил, что Елена могла бы претендовать на машину без выплаты некоей суммы бывшему мужу в двух случаях:

— Во-первых, если бы между супругами был заключён брачный договор либо если при дарении машины Елена получила бы от мужа нотариальный отказ от прав на владение, пользование и распоряжение данным автомобилем.

Право жить в подаренной недвижимости

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С подарком в виде недвижимости ситуация тоже не из простых. Теоретически если один супруг дарит другому, например, квартиру, которую он купил или получил в наследство до брака, то с момента оформления документов Росреестром никаких прав на эту недвижимость он не имеет. Однако на практике всё не совсем так.

Петербуржец Николай договорился с работодателем о переводе в Москву. В столице фирма предоставила мужчине временную служебную жилплощадь. И он решил получать дополнительный доход от сдачи в аренду своей питерской квартиры, которая досталась ему в наследство от родителей. Для того чтобы не платить повышенный налог, Николай оформил договор дарения на свою жену Наталью, которая, являясь самозанятой, должна была платить в казну только 4% от доходов с аренды. При оформлении документов петербуржец не забыл указать в договоре дарения своё право проживать в родительской квартире и после её передачи в дар. А через два года Николай и Наталья развелись, после чего мужчина заявил своей бывшей жене о желании получить половину стоимости подаренной квартиры в обмен на отказ от права проживать в данной недвижимости. Наталья с такими условиями не согласилась и обратилась в суд с требованием снять бывшего мужа с регистрационного учёта в её квартире, но проиграла. Суд посчитал, что право проживания мужчины было одним из условий сделки и, соответственно, без аннулирования дарения это право прекращено быть не может. В итоге Наталья продала квартиру с условием, чтобы покупатель выплатил мужчине треть стоимости недвижимости.

— Сам договор дарения — это безвозмездная сделка, за подарок нельзя требовать деньги, вещи или услуги. Однако ситуация Николая и Натальи не охватывается только этим понятием, — объяснил адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Если бы суд установил, что Николай вместо подарка хотел минимизировать налоговое бремя, то дарение стало бы притворной сделкой. А значит, квартира вернулась бы в собственность мужчины, что явно не устраивало Наталью. Поэтому она, скорее всего, и согласилась решить проблему через продажу квартиры.

Как избежать проблем при разделе подарков

С точки зрения буквального толкования закона договор дарения начинает своё действие с момента передачи подарка. Однако есть случаи, когда договор должен быть письменным и конкретизированным. Например, если подарок вручается не сразу, а через какое-то время, если подарок поступает от юрлица и стоит более 3000 рублей, если договор предполагает государственную регистрацию права (это касается квартир и другой недвижимости, машин, акций).

— При сумме подарка свыше 10 000 рублей лучше оформить специальный договор (предусмотрен статьёй 161 Гражданского кодекса РФ. — Прим. Лайфа), тогда всё чётко укладывается в рамки закона, — считает Полина Гусятникова. — Если факт дарения подтвердить нечем, то, скорее всего, такой подарок будет признан совместной собственностью и его придётся делить с супругом. Исключением является случай, когда есть брачный договор с указанием, какое имущество в чьей собственности.

Фото © Shutterstock Стоит ли вообще дарить дорогие подарки? 0 Да, подарок может исполнить мечту близкого Нет, на такие подарки уходит много средств Цена подарка не имеет значения, зависит от взаимоотношений

Авторы Максим Греков