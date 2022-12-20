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В каких случаях супругам придётся делить новогодние подарки

Почему дорогие подарки нужно оформлять и что не стоит забывать написать в договоре дарения, чтобы потом не пожалеть.

20 декабря, 09:02
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В канун Нового года у близких людей принято дарить друг другу подарки. Кто-то дарит бытовые безделушки, кто-то — модные гаджеты, а кто-то — автомобиль или даже квартиру. Что собой представляет дорогой презент от супруга с правовой точки зрения: это личная вещь или совместно нажитое имущество? Сегодня данным вопросом задаются не только те, кто уже находится в стадии развода.

Как поделить подаренную машину

Москвичка Елена вовсе не задумывалась о соблюдении каких-либо формальностей, когда её родители подарили ей новый автомобиль и торжественно вручили ключи в виде новогоднего подарка. Поэтому, когда через полтора года девушка подала на развод, для неё оказалось неприятным сюрпризом судебное решение о том, что данный автомобиль является совместной собственностью супругов, а чтобы продолжать им пользоваться — она обязана выплатить половину его оценочной стоимости бывшему возлюбленному. Так произошло именно потому, что Андрей представил в суд чеки из автосервиса, в котором обслуживался автомобиль девушки, и в этих чеках плательщиком числился бывший муж Елены. На возражения девушки, что по документам автомобиль оформлен в её собственность, а плата за обслуживание и ремонт отчислялась из семейного бюджета, суд ответил, что последний факт и есть признак совместной собственности супругов: если нет брачного договора — автомобиль общий.

— Когда речь идёт о личных предметах (одежде, обуви, косметике), доказывать факт их дарения вообще не нужно, так как они будут признаны собственностью того, кто ими пользуется. Но если в вещи после их получения вкладывались совместные средства и это подтверждено документально, такие вещи действительно могут быть признаны совместной собственностью, пояснила старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

С этим мнением согласен и адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Шагин, который уточнил, что Елена могла бы претендовать на машину без выплаты некоей суммы бывшему мужу в двух случаях:

— Во-первых, если бы между супругами был заключён брачный договор либо если при дарении машины Елена получила бы от мужа нотариальный отказ от прав на владение, пользование и распоряжение данным автомобилем.

Право жить в подаренной недвижимости

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

С подарком в виде недвижимости ситуация тоже не из простых. Теоретически если один супруг дарит другому, например, квартиру, которую он купил или получил в наследство до брака, то с момента оформления документов Росреестром никаких прав на эту недвижимость он не имеет. Однако на практике всё не совсем так.

Петербуржец Николай договорился с работодателем о переводе в Москву. В столице фирма предоставила мужчине временную служебную жилплощадь. И он решил получать дополнительный доход от сдачи в аренду своей питерской квартиры, которая досталась ему в наследство от родителей. Для того чтобы не платить повышенный налог, Николай оформил договор дарения на свою жену Наталью, которая, являясь самозанятой, должна была платить в казну только 4% от доходов с аренды. При оформлении документов петербуржец не забыл указать в договоре дарения своё право проживать в родительской квартире и после её передачи в дар. А через два года Николай и Наталья развелись, после чего мужчина заявил своей бывшей жене о желании получить половину стоимости подаренной квартиры в обмен на отказ от права проживать в данной недвижимости. Наталья с такими условиями не согласилась и обратилась в суд с требованием снять бывшего мужа с регистрационного учёта в её квартире, но проиграла. Суд посчитал, что право проживания мужчины было одним из условий сделки и, соответственно, без аннулирования дарения это право прекращено быть не может. В итоге Наталья продала квартиру с условием, чтобы покупатель выплатил мужчине треть стоимости недвижимости.

— Сам договор дарения — это безвозмездная сделка, за подарок нельзя требовать деньги, вещи или услуги. Однако ситуация Николая и Натальи не охватывается только этим понятием, объяснил адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. Если бы суд установил, что Николай вместо подарка хотел минимизировать налоговое бремя, то дарение стало бы притворной сделкой. А значит, квартира вернулась бы в собственность мужчины, что явно не устраивало Наталью. Поэтому она, скорее всего, и согласилась решить проблему через продажу квартиры.

Как избежать проблем при разделе подарков

С точки зрения буквального толкования закона договор дарения начинает своё действие с момента передачи подарка. Однако есть случаи, когда договор должен быть письменным и конкретизированным. Например, если подарок вручается не сразу, а через какое-то время, если подарок поступает от юрлица и стоит более 3000 рублей, если договор предполагает государственную регистрацию права (это касается квартир и другой недвижимости, машин, акций).

— При сумме подарка свыше 10 000 рублей лучше оформить специальный договор (предусмотрен статьёй 161 Гражданского кодекса РФ. — Прим. Лайфа), тогда всё чётко укладывается в рамки закона, считает Полина Гусятникова. — Если факт дарения подтвердить нечем, то, скорее всего, такой подарок будет признан совместной собственностью и его придётся делить с супругом. Исключением является случай, когда есть брачный договор с указанием, какое имущество в чьей собственности.

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https://static.life.ru/publications/2022/12/19/316680142037.0829.jpg

Фото © Shutterstock

Стоит ли вообще дарить дорогие подарки?

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Авторы
Максим Греков
Максим Греков

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