Как можно законно взыскать алименты мужа с его друзей Кто может стать фактическим плательщиком алиментов и как правильно оформить выплаты на детей, сделанные не их родителями. 18 декабря, 17:09 5553 5553 Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Друзья и родственники неплательщика алиментов официально имеют право погасить его задолженность, но только при условии формального согласия самого должника, разъяснил Верховный суд РФ. При этом эксперты указывают, что после такой фактической уплаты алиментщик всё ещё может числиться в должниках, поэтому, чтобы избежать неприятностей, следует соблюдать несложные формальности.

Проблема двойных алиментов

— Платить алименты за должника может кто угодно, формального запрета на это нет. Но делать такие выплаты лучше официально и фиксировать каждый случай. Иначе вторая сторона может посчитать, что поступающие деньги — это вовсе не алименты, а подарок, и продолжать требовать алименты, — пояснила старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

Согласно статистике, плательщиками алиментов на ребёнка чаще всего (83%) являются мужчины. При этом, как рассказал Лайфу источник в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по городу Москве, отмечается рост случаев, когда за должника-сына платёж вносит его мать, то есть бабушка ребёнка, иногда добровольно платят другие родственники должника или даже просто его друзья.

— Не стоит просто передавать деньги получателю алиментов, ведь если это действие никак не оформлялось, то подобные выплаты задолженность не уменьшают, — предупреждает Гусятникова. — Чтобы избежать неприятных ситуаций, надо иметь документ с указанием, что деньги направляются именно в счёт алиментов. Например, так можно сделать при онлайн-переводе, указав в сообщении "алименты за такой-то месяц".

Более простой способ — это погасить долг по алиментам через сайт Федеральной службы судебных приставов. Достаточно заполнить соответствующую форму и сделать перевод. Эти действия может выполнить практически любой человек.

Следующий беспроигрышный вариант — перечисление денег через банк с указанием в платёжке назначения платежа.

Однако все перечисленные способы подходят в случае, если возбуждено исполнительное производство. Но случается, что стороны договорились о добровольной выплате алиментов, в этом случае юристы советуют оформлять передачу денег через расписку с указанием даты, суммы и назначения платежа в счёт алиментов.

Когда алименты платит друг

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Теоретически получателю алиментов вообще нет разницы, кто именно перечислил деньги. На практике бывшие супруги нередко настаивают, чтобы плательщиком был именно отец ребёнка, используя обязанность выплаты алиментов как некий вид наказания. Об этом Лайфу рассказал адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов города Москвы Дмитрий Шагин.

— Известны случаи, когда бывшие супруги отказывались от денег, присылаемых в качестве алиментов родственниками бывшего мужа. И делали они это под предлогом опасений, что бывший супруг вообще перестанет платить, — пояснил он.

Но чаще возникают обратные ситуации. Алиментные выплаты назначают, например, с июня, мужчина в июле делает перечисление в сумме, достаточной для выплаты на полгода вперёд, а в августе взыскательница снова требует, чтобы он внёс ежемесячный платёж.

— С житейской точки зрения это несправедливо, но с точки зрения закона обоснованно, — утверждает адвокат Адвокатской палаты города Москвы Ева Митлина. — Если обязанность выплачивать алименты назначена по решению суда, то платить их надо ежемесячно или по каждой крупной выплате заключать отдельное соглашение, в котором будет указано, за сколько месяцев выполнен платёж. Тогда всё будет строго по букве закона (в соответствии со статьёй 81 Семейного кодекса РФ. — Прим. Лайфа).

Кроме того, эксперт указала, что в случае составления подобного соглашения важно не забыть указать, кто именно является плательщиком: сам должник или его доверенное лицо. Если обязанность по зачислению или переводу денег возлагается на третьих лиц (родных или друзей) и это закреплено в соответствующем документе (например, нотариальном соглашении), то у получателя платежа возникает законное право требования на определённую сумму с указанного лица. И эти деньги могут быть взысканы в том числе и в принудительном порядке.

Фото © ТАСС / Станислав Красильников Приходилось ли вам взыскивать алименты? 0 Да, пришлось идти в суд Нет, все выплаты были добровольными Я сам плательщик алиментов

Авторы Максим Греков