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Опубликовано 16 декабря 2022, 10:00

Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Индии Моди 16 декабря

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"У него (президента России Владимира Путина. — Прим. Лайфа) был международный телефонный разговор с Нарендрой Моди", — сказал Песков, не раскрывая детали диалога политиков.

МИД раскрыл загадку "отменённой встречи" Путина и Моди
МИД раскрыл загадку "отменённой встречи" Путина и Моди

Ранее издание Bloomberg запустило фейк о том, что Моди якобы отказался от проведения двусторонней встречи с Владимиром Путиным. Позднее Дмитрий Песков опроверг сообщения агентства, заметив, что "до конца года, собственно, никаких встреч и не планировалось". Представитель Кремля добавил, что на следующий год график будет согласовываться, но уже сейчас известно о предстоящей встрече президента с председателем КНР Си Цзиньпином.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Александр Юнашев
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