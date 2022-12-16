Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Индии Моди 16 декабря

"У него (президента России Владимира Путина. — Прим. Лайфа) был международный телефонный разговор с Нарендрой Моди", — сказал Песков, не раскрывая детали диалога политиков.

Ранее издание Bloomberg запустило фейк о том, что Моди якобы отказался от проведения двусторонней встречи с Владимиром Путиным. Позднее Дмитрий Песков опроверг сообщения агентства, заметив, что "до конца года, собственно, никаких встреч и не планировалось". Представитель Кремля добавил, что на следующий год график будет согласовываться, но уже сейчас известно о предстоящей встрече президента с председателем КНР Си Цзиньпином.