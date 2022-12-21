В Казахстане мать оставила коробку с мёртвым младенцем во дворе многоэтажки

Тело младенца обнаружили в коробке во дворе многоэтажного дома в казахстанском Актобе. Об этом сообщил телеграм-канал "Sputnik Казахстан".

Мёртвого малыша нашли поздно вечером 19 декабря. В настоящий момент полицейские проводят досудебное расследование по статье об убийстве матерью новорождённого ребёнка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Мать погибшего младенца уже нашли, ею оказалась 29-летняя женщина. Как выяснилось, у неё есть ещё двое несовершеннолетних детей. Женщина рассказала, что родила уже мёртвого ребёнка и решила выбросить тело, испугавшись родителей.