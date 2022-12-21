Курс евро превысил отметку в 75 рублей впервые с 29 апреля
Курс евро превысил отметку в 75 рублей в ходе торгов на Московской бирже, сообщается на её официальном сайте.
Согласно опубликованным данным, во время торгов курс поднимался до уровня в 75,015 рубля. Любопытно, что произошло это впервые с 29 апреля. Сейчас же евро торгуется на уровне 74,7250 рубля. Отметим, что прибавил и курс юаня, который превысил отметку в 10 рублей.
Ранее же Лайф рассказывал, что курс доллара в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 70 рублей впервые с 11 мая текущего года.
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