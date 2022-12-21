Курс евро превысил отметку в 75 рублей впервые с 29 апреля

Курс евро превысил отметку в 75 рублей в ходе торгов на Московской бирже, сообщается на её официальном сайте.

Согласно опубликованным данным, во время торгов курс поднимался до уровня в 75,015 рубля. Любопытно, что произошло это впервые с 29 апреля. Сейчас же евро торгуется на уровне 74,7250 рубля. Отметим, что прибавил и курс юаня, который превысил отметку в 10 рублей.