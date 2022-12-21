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21 декабря, 06:32

В Конгрессе сочли абсурдным визит Зеленского в США

Конгрессвумен Грин назвала абсурдным визит Зеленского в США

Член Палаты представителей Конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин назвала абсурдным визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон и его выступление перед конгрессменами.

"Конечно же, теневой президент должен прийти в Конгресс и объяснить, зачем ему нужны миллиарды долларов американских налогоплательщиков для 51-го штата Украины. Это абсурд. Ставьте Америку на первое место", — отметила Грин в своём твиттере.

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Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря посетит Вашингтон и выступит с речью на заседании Палаты представителей и Сената Конгресса США. Позже эту информацию подтвердили и в Белом доме.

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ТАСС / picture alliance / SvenSimon-The

Артур Белкин

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