Названа окончательная стоимость нового российского кроссовера "Москвич-3"
Новый кроссовер "Москвич-3" будет стоить 1,97 миллиона рублей
Обложка © Агентство "Москва" / Александр Авилов
Стоимость нового российского кроссовера "Москвич-3", который производится на столичном заводе, составит 1 миллион 970 тысяч рублей. Об этом говорится в телеграм-канале компании.
"Городской кроссовер "Москвич-3" — это первая модель, которая сошла с конвейера возрождённого производства завода "Москвич". Новый автомобиль будет доступен в продаже по цене от 1 970 000 рублей. "Москвич-3" будет представлен в пяти цветах: белый, чёрный, красный, серый и голубой", — отмечается в тексте публикации.
Кроме того, было выбрано 11 дилерских центров в Москве, которые займутся продажей и дальнейшим обслуживанием новых автомобилей. При этом присутствие на рынке будет расширяться по мере увеличения производственных объёмов.
Напомним, что производство обновлённой версии автомобиля марки "Москвич" стартовало в столице 23 ноября. Первой моделью стал кроссовер под названием "Москвич-3". Машина оснащена бензиновым полуторалитровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил. Есть две версии: с автоматической трансмиссией CVT и шестиступенчатой механической коробкой передач. Продажи автомобиля в дилерской сети начнутся в марте 2023 года.