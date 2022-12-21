Названа окончательная стоимость нового российского кроссовера "Москвич-3"

Стоимость нового российского кроссовера "Москвич-3", который производится на столичном заводе, составит 1 миллион 970 тысяч рублей. Об этом говорится в телеграм-канале компании.

"Городской кроссовер "Москвич-3" — это первая модель, которая сошла с конвейера возрождённого производства завода "Москвич". Новый автомобиль будет доступен в продаже по цене от 1 970 000 рублей. "Москвич-3" будет представлен в пяти цветах: белый, чёрный, красный, серый и голубой", — отмечается в тексте публикации.

Кроме того, было выбрано 11 дилерских центров в Москве, которые займутся продажей и дальнейшим обслуживанием новых автомобилей. При этом присутствие на рынке будет расширяться по мере увеличения производственных объёмов.