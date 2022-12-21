Медведев встретился с Си Цзиньпином в Пекине и передал ему послание от Путина

Лидер партии "Единая Россия", заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и передал ему послание президента РФ Владимира Путина. Видео встречи опубликовал сам Медведев в телеграм-канале.

Си Цзиньпин встретился с Медведевым в Пекине. Видео © Телеграм-канал Дмитрия Медведева

Как уточняет Центральное телевидение Китая, зампред Совбеза прибыл в столицу КНР по приглашению Коммунистической партии Китая. Визит состоялся 20–21 декабря.

"Мы обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, нашего стратегического партнёрства с Китаем во всех сферах, включая, конечно, экономику, промышленную кооперацию, обсудили международные вопросы, включая, безусловно, конфликт на Украине", — отметил Медведев, назвав переговоры весьма полезными.

Как уточнили в секретариате зампреда Совбеза, Дмитрий Медведев передал Си Цзиньпину послание от Владимира Путина, в котором, в частности, "отмечается беспрецедентный уровень российско-китайского политического диалога и практической кооперации, выражается уверенность в неизменном поступательном развитии межгосударственных и межпартийных связей".