"Матч всей жизни": Опубликована мощная речь Мбаппе в финале ЧМ, после которой Франция сравняла счёт
СМИ показали мотивационную речь Килиана Мбаппе в финале ЧМ по футболу в Катаре
Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе в перерыве финального матча ЧМ в Катаре произнёс мотивационную речь, после которой трёхцветные сумели отыграться со счёта 0:2. Об этом пишет RMC Sport.
"Это финал чемпионата мира, это матч всей жизни. В любом случае хуже уже не будет. Мы возвращаемся на поле и не позволяем сопернику больше так играть — это глупо. Либо мы выходим и выкладываемся, выигрывая дуэли 1 в 1, либо нужно сделать что-то ещё. Ребята, это финал чемпионата мира. Мы можем вернуться в игру! Такое случается раз в четыре года", — произнёс Мбаппе.
Отметим, что после первого тайма французы проигрывали 0:2, однако по ходу второй половины встречи сумели перевернуть ход матча и сравняли счёт. Однако в серии пенальти точнее была сборная Аргентины, которая и стала чемпионом мира в третий раз в своей истории. Тем не менее Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира.
ТАСС / EPA / LAURENT GILLIERON