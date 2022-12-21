"Матч всей жизни": Опубликована мощная речь Мбаппе в финале ЧМ, после которой Франция сравняла счёт

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе в перерыве финального матча ЧМ в Катаре произнёс мотивационную речь, после которой трёхцветные сумели отыграться со счёта 0:2. Об этом пишет RMC Sport.

"Это финал чемпионата мира, это матч всей жизни. В любом случае хуже уже не будет. Мы возвращаемся на поле и не позволяем сопернику больше так играть — это глупо. Либо мы выходим и выкладываемся, выигрывая дуэли 1 в 1, либо нужно сделать что-то ещё. Ребята, это финал чемпионата мира. Мы можем вернуться в игру! Такое случается раз в четыре года", — произнёс Мбаппе.