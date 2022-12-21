Россия и Белоруссия перенимают тактику США в ядерной сфере, пишут СМИ
"Коммерсант": Россия и Белоруссия перенимают военную практику США и НАТО в ядерной сфере
Россия и Белоруссия перенимают военную практику Соединённых Штатов и их союзников по НАТО в ядерной сфере. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в МИД России.
Указывается, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил о продолжении работы над предложениями его белорусского коллеги Александра Лукашенко по подготовке экипажей боевых самолётов армии республики, которые уже "переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью". При этом глава Белоруссии отметил, что Минск и Москва не были авторами данной концепции. По его словам, такое решение — это не угроза кому-то, оно на самом деле обосновано опасениями ввиду напряжения у границ Союзного государства.
Согласно ДНЯО запрещается распространение ядерного оружия между ядерными и неядерными государствами. Однако такие предписания игнорируются в ходе миссий НАТО. Указывается, что в их рамках пилоты из неядерных стран – участниц альянса обучаются обращаться с ядерным оружием. Также на недавней пресс-конференции Лукашенко отметил, что "такая форма сотрудничества — не наше изобретение". По его словам, США проводят аналогичные мероприятия с союзниками в рамках альянса на протяжении десятилетий.
Как писал Лайф, 10 октября Россия и Белоруссия договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск из-за обострения на западных границах Союзного государства. Общее количество российских военнослужащих в этом объединении составляет чуть менее девяти тысяч человек. Кроме того, Москва и Минск также решили заключить соглашение о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих.
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