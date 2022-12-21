Россия и Белоруссия перенимают тактику США в ядерной сфере, пишут СМИ

Россия и Белоруссия перенимают военную практику Соединённых Штатов и их союзников по НАТО в ядерной сфере. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в МИД России.

Указывается, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил о продолжении работы над предложениями его белорусского коллеги Александра Лукашенко по подготовке экипажей боевых самолётов армии республики, которые уже "переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью". При этом глава Белоруссии отметил, что Минск и Москва не были авторами данной концепции. По его словам, такое решение — это не угроза кому-то, оно на самом деле обосновано опасениями ввиду напряжения у границ Союзного государства.