В Казани 16-летняя школьница отравилась суррогатным алкоголем и умерла от отёка мозга

В Казани 16-летняя школьница умерла от отёка мозга после отравления суррогатным алкоголем. Об этом сообщил телеканал "Татарстан 24" со ссылкой на источники.

По его данным, в Казани в последнее время участились случаи отравления молодых людей суррогатным алкоголем. Причём основная часть пострадавших — школьники до 17 лет. В 2021 году отравилось 28 подростков, в текущем году их количество возросло до 42 человек. Главный токсиколог Минздрава республики, заведующая отделением токсикологии ГАУЗ "Городская клиническая больница № 7" Казани Алия Насибуллина отметила, что у детей и подростков отравление протекает тяжелее, чем у взрослых пациентов, поскольку их организм ещё не окреп. Результат же может быть критичный, вплоть до летального исхода.

Помимо скончавшегося подростка в больницу также доставили ещё одну 16-летнюю девушку с суррогатным отравлением. В клубе она употребляла спиртное в виде коктейлей. Насибуллина сообщила, что пациентку удалось спасти.

"Как правило, такое наблюдается в период праздников. Уважаемые родители, будьте внимательнее к своим детям. Обращайте внимание на их поведение, уровень сознания и запах алкоголя изо рта", — сказала заведующая приёмным отделением ГАУЗ "ДРКБ МЗ РТ" Юлия Кадырова.

Полиция Казани уже задержала нарушителей, производящих алкоголь в подвале жилого дома, расположенного в самом центре города. Как отметила пресс-секретарь УЭБиПК МВД по РТ Люция Тимергалиева, правоохранители изъяли примерно две тонны продукции. Контрафакт также распространялся и по регионам. Так, житель Нижнекамска купил оптовую партию для продажи в заведениях, его задержали.