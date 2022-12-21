Оставить дома или отправить в школу?: Врач объяснила, как быть, если ребёнок подхватил простуду

При первых симптомах простуды и гриппа у ребёнка не стоит отправлять его в школу и детский сад, ведь уже через несколько дней инфекции могут подхватить другие дети, с которыми он будет контактировать. Об этом Лайфу рассказала врач-педиатр "СМ-Клиники" для детей и подростков Ольга Татаркина.

"До сих пор бытует мнение, что насморк и кашель могут быть следствием переохлаждения ребёнка и он не опасен для окружающих. На самом деле появление выделений из носа — это не самостоятельное заболевание, а симптом острой респираторной инфекции, чаще всего — результат работы вирусов и/или бактерий. Поэтому ребёнок с насморком может стать источником инфекции для других детей", — подчеркнула Татаркина.

По словам врача, симптомы простуды передаются в основном воздушно-капельным путём, а защититься от них можно при помощи медицинской маски, соблюдения дистанцирования или же "респираторного этикета". Однако все эти меры не подходят для школ и детских садов, ведь учащиеся целый день контактируют друг с другом, причём достаточно активно. К тому же далеко не все дети моют руки с мылом и прикрывают рот рукой, когда чихают или кашляют.

"Насморк может сопровождаться и другими признаками острой респираторной инфекции — болью в горле, слабостью даже при отсутствии повышенной температуры. В таком состоянии ребёнку трудно находиться в детском саду, а тем более в школе. Кроме того, если температуры нет утром, она может подняться к середине дня, и сотрудники детского сада или школы всё равно попросят вас забрать ребёнка", — добавила специалист.

К тому же ребёнок может столкнуться с осложнениями, если не будет получать своевременное лечение. Так, из-за насморка у него может развиться пневмония или же бронхит. Даже если у вашего чада нет никаких симптомов, кроме насморка, ему всё равно необходимо высмаркиваться, однако далеко не всегда учителя или воспитатели смогут проследить за этим. В случае если симптомы проявляются регулярно, необходимо разобраться в причине их появления: исключить аллергию, гипертрофию аденоидов, нарушения в иммунной системе, дефицит витамина D и ряд других возможных причин.