Си Цзиньпин анонсировал "новую эру" российско-китайских отношений
Председатель КНР Си Цзиньпин высказался за сближение с Россией ради справедливого глобального управления
Власти Китая готовы к сближению с Россией и ещё более тесному сотрудничеству ради более справедливого глобального управления. Об этом сообщил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с заместителем председателя российского Совбеза Дмитрием Медведевым.
"Китайская сторона готова идти на сближение с Россией, постоянно продвигать наши двусторонние отношения в новую эру. Вместе с Российской Федерацией мы намерены содействовать тому, чтобы глобальное управление осуществлялось более справедливо и рационально", — подчеркнул господин Си.
Ранее в среду стало известно, что лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев провёл переговоры с Си Цзиньпином и передал ему послание от президента Владимира Путина, в котором, в частности, "отмечается беспрецедентный уровень российско-китайского политического диалога и практической кооперации, выражается уверенность в неизменном поступательном развитии межгосударственных и межпартийных связей".