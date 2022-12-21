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21 декабря, 08:11

Си Цзиньпин анонсировал "новую эру" российско-китайских отношений

Председатель КНР Си Цзиньпин высказался за сближение с Россией ради справедливого глобального управления

Власти Китая готовы к сближению с Россией и ещё более тесному сотрудничеству ради более справедливого глобального управления. Об этом сообщил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с заместителем председателя российского Совбеза Дмитрием Медведевым.

"Китайская сторона готова идти на сближение с Россией, постоянно продвигать наши двусторонние отношения в новую эру. Вместе с Российской Федерацией мы намерены содействовать тому, чтобы глобальное управление осуществлялось более справедливо и рационально", — подчеркнул господин Си.

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Ранее в среду стало известно, что лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев провёл переговоры с Си Цзиньпином и передал ему послание от президента Владимира Путина, в котором, в частности, "отмечается беспрецедентный уровень российско-китайского политического диалога и практической кооперации, выражается уверенность в неизменном поступательном развитии межгосударственных и межпартийных связей".

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Kremlin.ru

Марина Калегина

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