Си Цзиньпин анонсировал "новую эру" российско-китайских отношений

Власти Китая готовы к сближению с Россией и ещё более тесному сотрудничеству ради более справедливого глобального управления. Об этом сообщил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с заместителем председателя российского Совбеза Дмитрием Медведевым.

"Китайская сторона готова идти на сближение с Россией, постоянно продвигать наши двусторонние отношения в новую эру. Вместе с Российской Федерацией мы намерены содействовать тому, чтобы глобальное управление осуществлялось более справедливо и рационально", — подчеркнул господин Си.