Адвокат объяснил, зачем Киркорову делить шикарный пентхаус на Арбате на две квартиры

Певец Филипп Киркоров собирается разделить свой двухэтажный пентхаус на Арбате на две отдельные квартиры, чтобы уменьшить их стоимость и снизить налог на недвижимость с шести миллионов рублей до двух миллионов. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Общая площадь пентхауса Киркорова составляет 537 квадратных метров, он достался артисту от экс-президента Киргизии Аскара Акаева в 2021 году. Реальная стоимость недвижимости — около миллиарда рублей, а кадастровая — примерно 300 миллионов: "высшая планка, роскошь и 2% налога в год", что артист и хочет изменить в суде.

В заявлении певец указал, что при переоформлении документов в налоговой всё перепутали и посчитали два пентхауса одним, затем сложили их кадастровые стоимости и ошибочно начислили шесть миллионов рублей вместо двух при ставке 0,3%. Это Лайфу подтвердил адвокат артиста Александр Добровинский.

"Произошла ошибка при подсчёте налога на квартиру Филиппа Киркорова, в ходе которой неверно была указана кадастровая стоимость жилья. В связи с чем налог на эту недвижимость оказался выше более чем на четыре миллиона рублей", — объяснил он.

Добровинский добавил, что Киркоров заплатил необходимую сумму. По его словам, на первом же слушании в суде будет доказана ошибка в расчёте.