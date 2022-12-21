Адвокат объяснил, зачем Киркорову делить шикарный пентхаус на Арбате на две квартиры
Киркоров решил разделить двухэтажный пентхаус в центре Москвы, чтобы снизить налог
Певец Филипп Киркоров собирается разделить свой двухэтажный пентхаус на Арбате на две отдельные квартиры, чтобы уменьшить их стоимость и снизить налог на недвижимость с шести миллионов рублей до двух миллионов. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
Общая площадь пентхауса Киркорова составляет 537 квадратных метров, он достался артисту от экс-президента Киргизии Аскара Акаева в 2021 году. Реальная стоимость недвижимости — около миллиарда рублей, а кадастровая — примерно 300 миллионов: "высшая планка, роскошь и 2% налога в год", что артист и хочет изменить в суде.
В заявлении певец указал, что при переоформлении документов в налоговой всё перепутали и посчитали два пентхауса одним, затем сложили их кадастровые стоимости и ошибочно начислили шесть миллионов рублей вместо двух при ставке 0,3%. Это Лайфу подтвердил адвокат артиста Александр Добровинский.
"Произошла ошибка при подсчёте налога на квартиру Филиппа Киркорова, в ходе которой неверно была указана кадастровая стоимость жилья. В связи с чем налог на эту недвижимость оказался выше более чем на четыре миллиона рублей", — объяснил он.
Добровинский добавил, что Киркоров заплатил необходимую сумму. По его словам, на первом же слушании в суде будет доказана ошибка в расчёте.
Ранее сообщалось, что Киркорова заподозрили в неуплате налогов на миллионы рублей. По данным ФНС, артист не перечислил в срок более семи миллионов.
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ТАСС / Вячеслав Прокофьев