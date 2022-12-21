Психолог объяснила, почему не стоит убегать от плохих мыслей с помощью предновогодней суеты

Когда в нашей голове много тревожных мыслей, хочется лёгкости и избавления от тяжёлого груза этого состояния. Тогда "на помощь" приходит предновогодняя суета, которая заставляет думать над меню праздничного стола, подарками для близких и о выборе наряда для новогодней ночи. Правильно ли таким способом убегать от проблем, Лайфу рассказала психолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Кристина Ивкова.

"Переключив внимание на позитивный спектр, действительно можно вытеснить тяжёлые мысли. Однако мы рискуем в таком случае совершить эмоциональные, необдуманные покупки. Атмосфера праздника вокруг нас кричит: радуйся, веселись, покупай, забудь о проблемах! И на время это может быть хорошей анестезией для психики", — говорит эксперт.

Тем не менее Ивкова рекомендует внимательно относиться к своему эмоциональному состоянию. Даже если на дворе самый волшебный месяц года и на окнах радостно поблёскивает гирлянда, это не отменяет возможности получить профессиональную психологическую помощь, чтобы ровно в полночь "карета не превратилась в тыкву".