Из-за эпидемии ОРВИ в регионах РФ выросла нагрузка на неотложку

Из-за непростой ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в российских регионах в два раза возросла нагрузка на службы скорой помощи. Об этом пишет "Коммерсант".

Сложная ситуация с заболеваемостью наблюдается в Санкт-Петербурге, Свердловской, Курской, Новосибирской областях, а также Красноярском и Ставропольском краях.

"Отрасль здравоохранения в Ленинградской области, как и в РФ в целом, работает в условиях острого кадрового дефицита. Дефицит усугубляется в том числе повышенной заболеваемостью ОРВИ, которая фиксируется в том числе и среди медицинских работников", — сообщили в пресс-службе Администрации Ленинградской области.

В таких условиях руководители медучреждений вынуждены привлекать к работе врачей и средних медицинских работников из других подразделений и перераспределять нагрузку в пользу амбулаторного звена. Так, в Петербурге сейчас поступает около десяти тысяч звонков на номер 03 за сутки, тогда как в обычное время таковых насчитывается шесть-семь тысяч.

"На скорую сейчас очень большая нагрузка. Работаем на износ, с задержками, с очередями. Прямого дефицита медиков нет, но персонал тоже болеет", — отметил главный врач частной скорой помощи Coris Лев Авербах.

Кроме того, в Курской области пришлось возвращать из отпусков сотрудников скорой помощи и отменять их выходные. В Новосибирской области поликлиники перевели на 12-часовую рабочую смену по семь дней в неделю, на Ставрополье время приёма больных продлили до 20 часов, а из 40 машин скорой помощи функционируют лишь 26.