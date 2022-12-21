Матвиенко: Нет никакой необходимости в новой волне мобилизации
В России нет никакой необходимости в новой волне мобилизации, эта тема ни разу не обсуждалась на заседаниях Совета безопасности. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам осенней парламентской сессии.
"Добавить к тому, что сказал президент, нечего. Вы хорошо слышали высказывание президента, что никакой государственной необходимости в новой волне мобилизации нет. Как член Совета безопасности я вам говорю абсолютно искренне — эта тема ни разу не поднималась, её вообще нет сегодня в повестке", — отметила она.
Напомним, 21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой планировалось призвать 300 тысяч человек. А 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о завершении набора граждан. Военкоматы продолжат доукомплектование войск только за счёт приёма добровольцев и желающих служить по контракту. Президент РФ неоднократно объяснял, что необходимости в каких-либо дополнительных мобилизационных мероприятиях в России нет.
ТАСС / POOL / Алексей Даничев