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Регион
Опубликовано 21 декабря 2022, 09:04
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Матвиенко: Нет никакой необходимости в новой волне мобилизации

В России нет никакой необходимости в новой волне мобилизации, эта тема ни разу не обсуждалась на заседаниях Совета безопасности. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам осенней парламентской сессии.

"Добавить к тому, что сказал президент, нечего. Вы хорошо слышали высказывание президента, что никакой государственной необходимости в новой волне мобилизации нет. Как член Совета безопасности я вам говорю абсолютно искренне — эта тема ни разу не поднималась, её вообще нет сегодня в повестке", — отметила она.

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Напомним, 21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой планировалось призвать 300 тысяч человек. А 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о завершении набора граждан. Военкоматы продолжат доукомплектование войск только за счёт приёма добровольцев и желающих служить по контракту. Президент РФ неоднократно объяснял, что необходимости в каких-либо дополнительных мобилизационных мероприятиях в России нет.

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ТАСС / POOL / Алексей Даничев

Александра Вишнякова
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