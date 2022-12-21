Матвиенко сочла некорректным "подгонять" завершение СВО под какие-либо сроки

Говорить о конкретных сроках завершения специальной военной операции на Украине некорректно, так как она подойдёт к концу тогда, когда её цели будут достигнуты. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Цели и задачи специальной военной операции определены. Специальная военная операция закончится тогда, когда эти цели будут достигнуты. <...> Говорить о конкретных сроках, датах некорректно", — сказала она во время пресс-конференции.

Матвиенко отметила, что изначально, когда было принято решение о проведении СВО, она не подгонялась под определённые даты. Спикер Совфеда подчеркнула, что спецоперация является единственной возможной мерой защиты для безопасности РФ. В данный момент всё делается для того, чтобы заданные цели достичь, сомнений на этот счёт быть не должно, заявила она.

"Они обязательно будут достигнуты, потому что важнее национальной безопасности, национального суверенитета ничего нет", — заключила Матвиенко.