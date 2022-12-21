Матвиенко сочла некорректным "подгонять" завершение СВО под какие-либо сроки
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что говорить о сроках окончания СВО некорректно
Говорить о конкретных сроках завершения специальной военной операции на Украине некорректно, так как она подойдёт к концу тогда, когда её цели будут достигнуты. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что СВО является единственной возможной мерой для безопасности страны.
"Цели и задачи специальной военной операции определены. Специальная военная операция закончится тогда, когда эти цели будут достигнуты. <...> Говорить о конкретных сроках, датах некорректно", — сказала Матвиенко во время пресс-конференции в среду.
Политик отметила, что специальная военная операция изначально не подгонялась ни под какие даты. Она добавила, что в настоящий момент делается всё возможное для того, чтобы достичь заданные цели. Сомнений на этот счёт, по словам Матвиенко, быть не должно.
Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин создал рабочую группу по вопросам мобилизации и соцподдержки участников СВО. Её возглавил первый зампред Совфеда Андрей Турчак.
ТАСС / Сергей Савостьянов