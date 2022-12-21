Матвиенко сочла некорректным "подгонять" завершение СВО под какие-либо сроки

Говорить о конкретных сроках завершения специальной военной операции на Украине некорректно, так как она подойдёт к концу тогда, когда её цели будут достигнуты. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что СВО является единственной возможной мерой для безопасности страны.

"Цели и задачи специальной военной операции определены. Специальная военная операция закончится тогда, когда эти цели будут достигнуты. <...> Говорить о конкретных сроках, датах некорректно", — сказала Матвиенко во время пресс-конференции в среду.

Политик отметила, что специальная военная операция изначально не подгонялась ни под какие даты. Она добавила, что в настоящий момент делается всё возможное для того, чтобы достичь заданные цели. Сомнений на этот счёт, по словам Матвиенко, быть не должно.