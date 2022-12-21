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Специальная военная операция

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Опубликовано 21 декабря 2022, 09:07

Матвиенко сочла некорректным "подгонять" завершение СВО под какие-либо сроки

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что говорить о сроках окончания СВО некорректно

Говорить о конкретных сроках завершения специальной военной операции на Украине некорректно, так как она подойдёт к концу тогда, когда её цели будут достигнуты. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что СВО является единственной возможной мерой для безопасности страны.

"Цели и задачи специальной военной операции определены. Специальная военная операция закончится тогда, когда эти цели будут достигнуты. <...> Говорить о конкретных сроках, датах некорректно", — сказала Матвиенко во время пресс-конференции в среду.

Политик отметила, что специальная военная операция изначально не подгонялась ни под какие даты. Она добавила, что в настоящий момент делается всё возможное для того, чтобы достичь заданные цели. Сомнений на этот счёт, по словам Матвиенко, быть не должно.

Матвиенко: Нет никакой необходимости в новой волне мобилизации
Матвиенко: Нет никакой необходимости в новой волне мобилизации

Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин создал рабочую группу по вопросам мобилизации и соцподдержки участников СВО. Её возглавил первый зампред Совфеда Андрей Турчак.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Варвара Романова
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