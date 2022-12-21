Юный белгородец попросил подарить ему восьмилетнюю сестру в рамках акции "Ёлка желаний"
Врио мэра Белгорода Демидов вытянул на "Ёлке желаний" просьбу ребёнка подарить сестру
Врио мэра Белгорода участвует в акции "Ёлка желаний". Обложка © Telegram / Демидов
Временно исполняющий обязанности мэра Белгорода Валентин Демидов вытянул на "Ёлке желаний" необычную просьбу ребёнка, который попросил подарить сестру, чтобы она ходила с ним везде, даже в школу. Причём девочке должно быть сразу восемь лет.
"Можно мне сестрёнку восьми лет, и чтобы она ходила со мной везде, даже в школу. Спасибо, Дедушка Мороз! Я тебя очень сильно люблю", — написал юный житель Белгородской области.
То самое желание юного белгородца о восьмилетней сестре. Фото © Telegram / Демидов
Демидова такая просьба, мягко говоря, озадачила. Градоначальник в телеграм-канале написал, что в этой ситуации "никак не обойтись без новогоднего волшебника". В итоге он решил снять с "Ёлки желаний" другую мечту, которая оказалось ему по силам, — семилетнему Максиму подарят конструктор, а его сестре Кристине куклу.
Ранее в новогодней акции приняла участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она сняла несколько шаров, в которых были новогодние просьбы детей из родного политику Санкт-Петербурга, а также от ребят из вновь присоединённых к РФ регионов.