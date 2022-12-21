Юный белгородец попросил подарить ему восьмилетнюю сестру в рамках акции "Ёлка желаний"

Временно исполняющий обязанности мэра Белгорода Валентин Демидов вытянул на "Ёлке желаний" необычную просьбу ребёнка, который попросил подарить сестру, чтобы она ходила с ним везде, даже в школу. Причём девочке должно быть сразу восемь лет.

"Можно мне сестрёнку восьми лет, и чтобы она ходила со мной везде, даже в школу. Спасибо, Дедушка Мороз! Я тебя очень сильно люблю", — написал юный житель Белгородской области.

То самое желание юного белгородца о восьмилетней сестре. Фото © Telegram / Демидов

Демидова такая просьба, мягко говоря, озадачила. Градоначальник в телеграм-канале написал, что в этой ситуации "никак не обойтись без новогоднего волшебника". В итоге он решил снять с "Ёлки желаний" другую мечту, которая оказалось ему по силам, — семилетнему Максиму подарят конструктор, а его сестре Кристине куклу.