ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 декабря 2022, 09:24
3150

Авиация ВКС РФ сбила украинские Су-25 и Ми-8 в ДНР

Истребительная авиация ВКС РФ сбила самолёт Су-25 и вертолёт Ми-8 Вооружённых сил Украины (ВСУ) в небе над Донецкой Народной Республикой (ДНР). Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населённого пункта Артёмовск Донецкой Народной Республики уничтожен украинский вертолёт Ми-8", — подчеркнул Конашенков.

Войска России уничтожили три группы диверсантов ВСУ на Краснолиманском направлении
Войска России уничтожили три группы диверсантов ВСУ на Краснолиманском направлении

Ранее Лайф сообщал, что истребительная авиация и ПВО России за прошедшие сутки сбили два самолёта МиГ-29 Воздушных сил Украины, один Су-25 и два вертолёта Ми-8.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Артур Белкин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar