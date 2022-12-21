Авиация ВКС РФ сбила украинские Су-25 и Ми-8 в ДНР
Истребительная авиация ВКС РФ сбила самолёт Су-25 и вертолёт Ми-8 Вооружённых сил Украины (ВСУ) в небе над Донецкой Народной Республикой (ДНР). Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населённого пункта Артёмовск Донецкой Народной Республики уничтожен украинский вертолёт Ми-8", — подчеркнул Конашенков.
Ранее Лайф сообщал, что истребительная авиация и ПВО России за прошедшие сутки сбили два самолёта МиГ-29 Воздушных сил Украины, один Су-25 и два вертолёта Ми-8.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ