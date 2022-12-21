Авиация ВКС РФ сбила украинские Су-25 и Ми-8 в ДНР

Истребительная авиация ВКС РФ сбила самолёт Су-25 и вертолёт Ми-8 Вооружённых сил Украины (ВСУ) в небе над Донецкой Народной Республикой (ДНР). Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.