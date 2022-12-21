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21 декабря, 09:26

Российские войска заняли новые господствующие высоты на Донецком направлении

Во время наступления на Донецком направлении российские войска завладели новыми господствующими высотами и рубежами. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе наступательных действий российскими войсками заняты новые господствующие высоты и рубежи", — отметил он.

ВС России уничтожили более 100 бойцов ударом по позициям ВСУ на Донецком направлении

ВС России уничтожили более 100 бойцов ударом по позициям ВСУ на Донецком направлении

Он добавил, что на данном направлении ВС РФ за сутки уничтожили более 80 бойцов ВСУ, а также один танк, три боевые машины пехоты и четыре автомобиля.

Ранее Лайф писал о том, что российские военные успешно поразили пункт временной дислокации группы центра специальных операций "Юг" Вооружённых сил Украины.

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ТАСС / Таисия Воронцова

Илья Суриков

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