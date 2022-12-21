Российские войска заняли новые господствующие высоты на Донецком направлении

Во время наступления на Донецком направлении российские войска завладели новыми господствующими высотами и рубежами. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе наступательных действий российскими войсками заняты новые господствующие высоты и рубежи", — отметил он.

Он добавил, что на данном направлении ВС РФ за сутки уничтожили более 80 бойцов ВСУ, а также один танк, три боевые машины пехоты и четыре автомобиля.