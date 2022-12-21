Российские военные уничтожили более 30 бойцов ВСУ в ДНР

Военные РФ уничтожили более 30 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении ударами армейской авиации и огнём артиллерии по местам скопления живой силы и военной техники противника в районах населённых пунктов Терны и Торское Донецкой Народной Республики уничтожено более 30 украинских военнослужащих", — сказал он.

Кроме того, противник лишился одного танка и пяти пикапов. Конашенков также отметил, что шесть украинских военных сложили оружие и сдались в плен.