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Опубликовано 21 декабря 2022, 09:36

ВС РФ уничтожили три американские системы M-777 в Херсонской области и ДНР

Российские военные уничтожили три артиллерийские системы M-777 американского производства в Херсонской области и Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Зеленовка Херсонской области и Трудовое Донецкой Народной Республики уничтожены три артиллерийские системы М-777 производства США", — сказал он.

Кроме того, российские военные ликвидировали боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" в районе населённого пункта Водяное в ДНР. А недалеко от Темировки Запорожской области и Артёмовска ДНР уничтожены два ангара с вооружением и военной техников иностранного производства. Также противник лишился двух складов артиллерийских боеприпасов, которые были расположены в районах населённых пунктов Берестяное Харьковской области и Веселянка Запорожской области.

Российские военные уничтожили более 30 бойцов ВСУ в ДНР
Российские военные уничтожили более 30 бойцов ВСУ в ДНР

Ранее Лайф рассказывал, что российские войска заняли новые господствующие высоты на Донецком направлении. ВС РФ за сутки уничтожили более 80 бойцов ВСУ.

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ТАСС / ЕРА / YURI KOCHETKOV

Варвара Романова
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