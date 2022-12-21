ВС РФ уничтожили три американские системы M-777 в Херсонской области и ДНР

Кроме того, российские военные ликвидировали боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" в районе населённого пункта Водяное в ДНР. А недалеко от Темировки Запорожской области и Артёмовска ДНР уничтожены два ангара с вооружением и военной техников иностранного производства. Также противник лишился двух складов артиллерийских боеприпасов, которые были расположены в районах населённых пунктов Берестяное Харьковской области и Веселянка Запорожской области.