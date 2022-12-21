ВС РФ уничтожили три американские системы M-777 в Херсонской области и ДНР
Российские военные уничтожили три артиллерийские системы M-777 американского производства в Херсонской области и Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районах населённых пунктов Зеленовка Херсонской области и Трудовое Донецкой Народной Республики уничтожены три артиллерийские системы М-777 производства США", — сказал он.
Кроме того, российские военные ликвидировали боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" в районе населённого пункта Водяное в ДНР. А недалеко от Темировки Запорожской области и Артёмовска ДНР уничтожены два ангара с вооружением и военной техников иностранного производства. Также противник лишился двух складов артиллерийских боеприпасов, которые были расположены в районах населённых пунктов Берестяное Харьковской области и Веселянка Запорожской области.
Ранее Лайф рассказывал, что российские войска заняли новые господствующие высоты на Донецком направлении. ВС РФ за сутки уничтожили более 80 бойцов ВСУ.
ТАСС / ЕРА / YURI KOCHETKOV