Послание Путина Федеральному собранию будет оглашено в 2023 году
Песков заявил, что Путин не огласит Послание Федеральному собранию до Нового года
Президент России Владимир Путин огласит Послание Федеральному собранию в 2023 году. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"До Нового года президент, разумеется, не будет оглашать послание, сейчас уже по времени график идёт очень напряжённый. Это произойдёт уже в следующем году", — сказал пресс-секретарь главы государства.
Ранее Песков подтвердил, что Путин 16 декабря посещал зону спецоперации. Таким образом он прокомментировал слова депутата Госдумы Андрея Гурулёва, который написал, что Верховный главнокомандующий ВС РФ был в зоне спецоперации.
ТАСС / Павел Бедняков