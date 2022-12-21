В ВОЗ заявили о дефиците антибиотиков в мире из-за роста инфекционных заболеваний

В мире на фоне увеличения числа инфекционных заболеваний наблюдается дефицит антибиотиков, в частности "Пенициллина" и "Амоксициллина". Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на руководителя группы ВОЗ по снабжению лекарственными средствами и обеспечению доступа к ним Лизу Хедман.

По её словам, 80% из 35 государств, сведения по которым собираются организацией, столкнулись с острой нехваткой антибиотиков пенициллинового ряда. Например, в США и Канаде наблюдается недостаток "Амоксициллина", а в Евросоюзе о дефиците некоторых антибиотиков заявили 25 из 27 стран-членов. При этом, как отметила Хедман, о ситуации, которая сложилась в более бедных и небольших государствах, известно меньше, однако они могут пострадать больше, особенно если их валюта обесценилась.

Эксперты в области здравоохранения заявляют, что производители медикаментов сократили объёмы выпуска продукции из-за снижения спроса на антибиотики во время пандемии коронавируса и серьёзной нагрузки на цепочки поставок. Однако по той причине, что многие страны переживают "первую зиму без ограничений за два года", фармацевтические компании не могут нарастить производство в связи с трудностями поставок и нормативными требованиями. Как отмечает газета, в частности, есть сложности с получением компонентов для изготовления антибиотиков. Кроме того, к сокращению прибыли компаний-производителей приводит и рост цен на энергоносители.

"Страны не ожидали, что респираторные инфекции так сильно ударят по нам в первый год без масок", — отметила Хедман, говоря о причинах дефицита.

Как сообщает Financial Times, некоторые американские и европейские фармацевты заявили о нехватке распространённых обезболивающих препаратов, таких как "Парацетамол". Это произошло из-за повышенного спроса на них на фоне зимней волны заболеваний гриппом, респираторно-синцитиальным вирусом и коронавирусом. Кроме того, наблюдается недостаток лекарств для лечения таких заболеваний, как туберкулез и кожные инфекции.