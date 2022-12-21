Тело избитого и депортированного из Польши беженца нашли на границе Белоруссии

По данным пограничников, тело мужчины было перемещено из Польши через калитку "для миграции животных" в польском заграждении. При первичном осмотре у него выявлены кровоподтёки на лице и конечностях. Судя по документам, найденным у погибшего, это гражданин Сирии, депортированный 19 декабря 2022 года с запретом въезда в Польшу и иные государства Шенгена сроком на три года. Постановление ему выдал комендант пляцувки польской Погранстражи в Бобровниках. На место вызвана следственно-оперативная группа, которая установит обстоятельства смерти.