Тело избитого и депортированного из Польши беженца нашли на границе Белоруссии
Пограничники Белоруссии нашли тело избитого беженца из Сирии у границы с Польшей
В Белоруссии пограничники нашли тело избитого сирийца у границы с Польшей. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранкомитета Республики.
"Ночью 20 декабря на границе с Польшей пограничным нарядом обнаружен труп мужчины неславянской внешности. Тело находилось недалеко от калитки в польском заграждении", — указывается в сообщении.
По данным пограничников, тело мужчины было перемещено из Польши через калитку "для миграции животных" в польском заграждении. При первичном осмотре у него выявлены кровоподтёки на лице и конечностях. Судя по документам, найденным у погибшего, это гражданин Сирии, депортированный 19 декабря 2022 года с запретом въезда в Польшу и иные государства Шенгена сроком на три года. Постановление ему выдал комендант пляцувки польской Погранстражи в Бобровниках. На место вызвана следственно-оперативная группа, которая установит обстоятельства смерти.
Ранее сообщалось, что тело убитой 54-летней женщины нашли у жилого дома в Кашире. На трупе были зафиксированы телесные повреждения. По подозрению в её убийстве полиция задержала двоих мужчин 33 и 38 лет.