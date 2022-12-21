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Регион
Опубликовано 21 декабря 2022, 13:22

Законопроект об особенностях оборота оружия в новых регионах РФ внесут в Госдуму

Хинштейн: В Госдуму внесут законопроект об особенностях оборота оружия в новых регионах РФ

Глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что сегодня, 21 декабря, на рассмотрение палаты будет внесён проект закона о правовом регулировании в сфере оборота оружия в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Об этом он написал в телеграм-канале.

"Вместе с главой Комитета по безопасности Василием Пискарёвым внесём сегодня в Госдуму законопроект об особенностях оборота оружия на новых территориях", — сообщил он.

По словам депутата, главной целью законопроекта является установка чёткого и плавного переходного периода, чтобы не создавались сложности владельцам оружия, которые живут в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Документом предусматривается, что до 1 января 2026 года россиянам, зарегистрированным в новых регионах, позволят хранить личное оружие и патроны к нему на основании соответствующих разрешений, полученных ранее в органах внутренних дел республик Донбасса и Украины.

Хинштейн отметил, что проект позволит Росгвардии вести учёт количества владельцев и урегулировать вопросы "стажа". Инициатива депутатов уже согласована со всеми заинтересованными ведомствами и поддерживается ими.

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Freepik / aleksandarlittlewolf

Евгения Колесникова
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