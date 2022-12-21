Украинский солдат назвал Верховную раду "заградотрядом в тылу"

Боец Вооружённых сил Украины (ВСУ) раскритиковал возможное принятие закона, который будет ужесточать наказания за дезертирство, назвав Верховную раду "заградотрядом в тылу". Об этом пишет портал "Военное дело".

"Вы знали, что у нас есть заградотряды? Да, сегодня я в этом убедился. Есть. 450 человек в глубоком тылу, которые придумывают законы. Из военных сделали бесправные машины, но ведь мы не машины", — отметил солдат.

На этом фоне, как признался боец, у его сослуживца появилось желание уехать в Польшу после окончания всех боевых действий.