Украинский солдат назвал Верховную раду "заградотрядом в тылу"
Солдат ВСУ раскритиковал закон о дезертирстве, назвав Верховную раду заградотрядом
Боец Вооружённых сил Украины (ВСУ) раскритиковал возможное принятие закона, который будет ужесточать наказания за дезертирство, назвав Верховную раду "заградотрядом в тылу". Об этом пишет портал "Военное дело".
"Вы знали, что у нас есть заградотряды? Да, сегодня я в этом убедился. Есть. 450 человек в глубоком тылу, которые придумывают законы. Из военных сделали бесправные машины, но ведь мы не машины", — отметил солдат.
На этом фоне, как признался боец, у его сослуживца появилось желание уехать в Польшу после окончания всех боевых действий.
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Ранее Лайф сообщал, что мобилизованные военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) бегут со своих позиций в районе Соледара из-за возможных дисциплинарных мер за совершённые проступки.
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