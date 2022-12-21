Россиянам объяснили, почему котам нравится ронять новогодние ёлки и как с этим бороться

Коты роняют новогодние ёлки, потому что они привлекают питомцев необычным запахом. Об этом рассказала кандидат наук, специалист по поведению животных Мария Дельгадо.

"Вместе с елью, особенно натуральной, в доме появляется множество интересных запахов с улицы. Кроме того, немногие люди ставят дома искусственные деревья для кошек или другие приспособления, чтобы животные на них забирались. Перед елью кот просто не может устоять, она совмещает множество привлекательных черт: на неё можно залезть, она необычно пахнет и это нечто новое в привычном пространстве", — цитирует её kp.ru.

По словам специалиста, у питомца нет цели специально прыгнуть на новогоднюю красавицу, чтобы доставить хлопот семье, на самом деле кот замечает в доме что-то новое и интересное, оттого и уделяет столько внимания праздничной ели, стараясь изучить её поближе. Ветеринар Патрик Холмбоэ добавил, что в дикой природе этим животным присущи действия, которых они часто лишены дома, — залезать на деревья и заборы, охотиться и преследовать добычу.

"У хозяев чаще всего нет времени и возможностей, чтобы обеспечить домашнему животному такую активную жизнь. Большинство хвостатых в квартирах скучает, им не хватает движений и впечатлений, к которым они приспособлены от природы. И когда они видят украшенную новогоднюю ель, она становится центром внимания и предметом для исследования. И для игр тоже", — отметил он, добавив, что винить кошку не стоит, ведь она сходит с ума от интереса к ёлке.

Такие действия объяснимы и стрессом животного во время прихода гостей. Кошки могут нервничать из-за шума, а во время беспокойства даже люди не всегда способны вести себя адекватно. Чтобы минимизировать ущерб от активности кота, специалисты рекомендуют вместо стеклянных украшений, которые очень легко разбить, покупать более прочные — пластиковые. Кроме того, следует отказаться от съедобных игрушек, например пряников и конфет, сладости для кошки вредны. Опасна для неё и мишура, особенно мелкий "дождик", который пушистик может случайно проглотить. Саму новогоднюю красавицу лучше прикрепить к стене или тяжёлой мебели, можно также поставить ель на балконе и не пускать туда любопытного "хищника".