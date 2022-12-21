Матвиенко: Сейчас не время для пышных новогодних празднеств с фейерверками
Сейчас не время и не место для пышных новогодних празднеств с салютами и фейерверками, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Однако парламентарий выступила за установку новогодних ёлок, проведение детских утренников и соблюдение добрых семейных традиций, несмотря ни на что.
"Ничего не надо диктовать и отменять, практически все субъекты решение приняли. Ну как без селёдки под шубой, оливье, [фильма "Ирония судьбы, или] с лёгким паром", [без этого] уже не Новый год. Всё это будет, но не время и не место устраивать пышные празднества с салютами, фейерверками. Когда-то будут и салюты", — сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии.
При этом, как ранее сообщал Лайф, большинство россиян выступили за необходимость сохранить хотя бы традиционные новогодние элементы — ёлки, иллюминацию, ярмарки, несмотря на специальную военную операцию. Клинический психолог Ирина Коржаева объяснила это внутренним желанием праздника в сложные времена.
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ТАСС / Антон Новодережкин