Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 декабря, 10:02

Матвиенко: Сейчас не время для пышных новогодних празднеств с фейерверками

Сейчас не время и не место для пышных новогодних празднеств с салютами и фейерверками, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Однако парламентарий выступила за установку новогодних ёлок, проведение детских утренников и соблюдение добрых семейных традиций, несмотря ни на что.

"Ничего не надо диктовать и отменять, практически все субъекты решение приняли. Ну как без селёдки под шубой, оливье, [фильма "Ирония судьбы, или] с лёгким паром", [без этого] уже не Новый год. Всё это будет, но не время и не место устраивать пышные празднества с салютами, фейерверками. Когда-то будут и салюты", сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

В путешествии и на работе: Опрос показал, как россияне планируют провести новогоднюю ночь

В путешествии и на работе: Опрос показал, как россияне планируют провести новогоднюю ночь

При этом, как ранее сообщал Лайф, большинство россиян выступили за необходимость сохранить хотя бы традиционные новогодние элементы — ёлки, иллюминацию, ярмарки, несмотря на специальную военную операцию. Клинический психолог Ирина Коржаева объяснила это внутренним желанием праздника в сложные времена.

Обложка ©

ТАСС / Антон Новодережкин

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров