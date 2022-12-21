Волшебный тариф: Жители Челябинска могут прокатиться на новогоднем такси со Снегурочкой за рулём

Таксистка из Челябинска Яна Балахнина перед Новым годом решила поднять настроение местным жителям и теперь выходит на смену в костюме Снегурочки. Как сообщает издание Нornews.com, перед праздниками девушка облачается в наряд внучки Деда Мороза уже второй год подряд. Для полного сходства с новогодним персонажем Яна купила парик из длинных светлых волос и подчеркнула образ розовой помадой.

"Я детей не вожу, потому что детского кресла нет, только взрослых, которые ведут себя как дети. Люди хлопают в ладоши, радуются. Мне нравится, что им нравится", — рассказала челябинка журналистам.

В автомобиле девушки царит праздничная атмосфера, ведь своего железного коня Яна украсила гирляндами и мишурой, а для пассажиров приготовила подарки в виде конфет. Некоторые клиенты также дарят Снегурочке презенты вроде мандаринов или шоколадок, а кто-то даже узнаёт её на улицах города. Кстати, Дед Мороз тоже работает в челябинском такси, но в другой "упряжке". Друг Яны по традиции надевает костюм волшебника для работы на детском тарифе.

Так Яна украсила салон новогоднего такси. Фото © Нornews.com

Так Яна украсила салон новогоднего такси. Фото © Нornews.com