В Кремле ответили, протестирует ли Путин новый кроссовер "Москвич-3"

Президент России Владимир Путин пока не планирует посещать завод "Москвич" и тестировать новый отечественный кроссовер "Москвич-3", цена на который была объявлена ранее сегодня. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока нет таких планов у президента", — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Песков также заметил, что факт столь быстрого запуска производства автомобилей не может не радовать, ведь это позволит сократить дефицит машин, который образовался на российском рынке.