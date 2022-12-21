В Кремле ответили, протестирует ли Путин новый кроссовер "Москвич-3"
Песков: Путин не планирует тестировать новый российский кроссовер "Москвич-3"
Президент России Владимир Путин пока не планирует посещать завод "Москвич" и тестировать новый отечественный кроссовер "Москвич-3", цена на который была объявлена ранее сегодня. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Пока нет таких планов у президента", — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Песков также заметил, что факт столь быстрого запуска производства автомобилей не может не радовать, ведь это позволит сократить дефицит машин, который образовался на российском рынке.
Напомним, что производство обновлённой версии автомобиля марки "Москвич" стартовало в столице 23 ноября. Первой моделью стал кроссовер под названием "Москвич-3". Машина оснащена бензиновым полуторалитровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил. Есть две версии: с автоматической трансмиссией CVT и шестиступенчатой механической коробкой передач. Продажи автомобиля в дилерской сети начнутся в марте 2023 года. Стоимость нового автомобиля составит один миллион 970 тысяч рублей, а его реализация начнётся в 11 автосалонах столицы.
Агентство "Москва" / Александр Авилов