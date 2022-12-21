Столкновения с окнами и ограждениями оказались одной из основных причин гибели птиц
Одним из основных антропогенных (вызванных человеком) источников гибели птиц являются столкновения со стеклянными окнами зданий, навесами, шумозащитными экранами и ограждениями. Исследование об этом опубликовано в журнале PEERJ.
Учёные из американского Западного университета выяснили, что исход столкновения птицы с подобными препятствиями зависит от её скорости и угла удара. Оказалось, что самые опасные попадания — под углом 90 градусов.
Во время эксперимента исследователи установили возле дома автоматическую камеру, которая срабатывает на движения. Они проанализировали 29 столкновений и девять близких промахов. Из всех столкновений только два привели к немедленному смертельному исходу. После 23 столкновений птица просто улетала. Однако есть предположение, что некоторые из них впоследствии могут умереть из-за травм.
В то же время исследование опровергло предположение о том, что птицы склонны влетать именно в большие окна. Учёные намерены продолжить опыты и надеются, что они помогут создать такие остекления, которые будут заметны для птиц, чтобы избегать подобных ситуаций.
Ранее орнитолог Вадим Мишин призвал не кормить городских птиц плесневелым хлебом или другими испорченными продуктами.
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