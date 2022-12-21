Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 декабря, 09:44

Кремль не ждёт ничего хорошего от поездки Зеленского в США

Пресс-секретарь президента Песков признался в отсутствии позитивных ожиданий от визита Зеленского в Вашингтон

В Кремле не ожидают позитивных изменений в риторике Киева после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Такое мнение в беседе с журналистами в среду озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет", — ответил он на соответствующий вопрос представителей СМИ.

"Попрошайка, требующий подачки": Жители США высмеяли возможный приезд Зеленского в Вашингтон

"Попрошайка, требующий подачки": Жители США высмеяли возможный приезд Зеленского в Вашингтон

Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря посетит Вашингтон и выступит с речью на заседании Палаты представителей и Сената Конгресса США. Позже эту информацию подтвердили в Белом доме.

Обложка ©

Shutterstock

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров