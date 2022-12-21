Кремль не ждёт ничего хорошего от поездки Зеленского в США
Пресс-секретарь президента Песков признался в отсутствии позитивных ожиданий от визита Зеленского в Вашингтон
В Кремле не ожидают позитивных изменений в риторике Киева после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Такое мнение в беседе с журналистами в среду озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет", — ответил он на соответствующий вопрос представителей СМИ.
Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря посетит Вашингтон и выступит с речью на заседании Палаты представителей и Сената Конгресса США. Позже эту информацию подтвердили в Белом доме.
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