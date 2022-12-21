Кремль не ждёт ничего хорошего от поездки Зеленского в США

В Кремле не ожидают позитивных изменений в риторике Киева после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Такое мнение в беседе с журналистами в среду озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет", — ответил он на соответствующий вопрос представителей СМИ.