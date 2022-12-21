Матвиенко: Отказавшиеся от газа и нефти из РФ страны продолжают покупать их через посредников
Отказавшиеся от российских газа и нефти страны всё равно продолжают покупать их через посредников. Об этом во время пресс-конференции заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она добавила, что этот процесс будет продолжаться. По её словам, на данный момент в мире нет предпосылок для наращивания добычи энергоресурсов.
"Те, кто отказался, всё равно правдами или неправдами, через посредников, втридорога покупают и будут покупать наши нефть и газ, потому что объём нефти и газа на рынке определённый. Как его ни дели, как пирог, всё равно больше этого пирога не будет", — сказала она.
Ранее Лайф писал о том, что российский газ продолжает поступать потребителям в Германии. Его также по-прежнему закупают и другие страны Евросоюза.