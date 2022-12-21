Красная вода в озере на Курилах оказалась множеством микроскопических рачков

Сотрудники научного отдела заповедника С.Ю. Стефанов и А.И. Циденкова в ходе полевых исследований в кальдере вулкана Головнина обнаружили, что вода у берега озера Горячее на Курилах окрашена в красно-рыжий цвет. Как оказалось, такой цвет ей придаёт множество микроскопических рачков, сообщила пресс-служба заповедника "Курильский".











Изначально учёные решили, что это взвесь нехарактерной для данного места горной породы, но затем они увидели множество ракообразных под микроскопом. Указывается, что в озере Горячее обитают лишь два вида водяных клопов-гладышей, микроскопические ветвистоусые ракообразные — дафнии, а также нитчатые водоросли.

Дальше биоматериал был отправлен в московский Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН кандидату биологических наук, карцинологу Елизавете Чертопруд. Она выяснила, что эти рачки относятся к группе видов, близких к широко распространённому на западе и севере Евразии виду Diacyclops languidus, но он неспособен к размножению при температуре более 20 градусов.

Данный вид похож на Diacyclops disjunctus, описанный по рачкам, которые были пойманы в водоёмах Европы. В 1956–1964 годах исследователь Татсунори Ито нашёл похожих на них ракообразных в грунтовых водах Японии. Они отличались друг от друга, но полное сравнение провести не удалось. В тот момент учёные предположили, что найденный вид является новым для науки.

По словам Чертопруд, рачки в озере не проникли туда из Японии, а жили и ранее на острове Кунашир. Вероятно, в этих двух местах просто обитает один и тот же вид — Diacyclops sp. nov., популяции которого были разделены из-за геологического формирования Курильской гряды и Японских островов. А вспышка численности рачков в Горячем связана с выходом в него пластов грунтовых вод, в которых рачки обитали ранее. Определить вид этих ракообразных поможет морфологический анализ особей и молекулярно-генетический анализ.